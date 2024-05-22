В российском городе ликвидировали сеть наркомаркетов

В Магнитогорске правоохранительные органы ликвидировали сеть магазинов наркотиков. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Ura.ru.

По информации агентства, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет. По версии следствия, они занимались изготовлением и продажей наркотиков через интернет-магазины.

Сообщается, что правоохранительные органы изъяли три килограмма запрещенных веществ, а также разгромили две нарколаборатории — одна в Магнитогорске, а вторая в Башкирии. В организации преступного сообщества подозревают 24-летнего жителя Магнитогорска, который в данный момент пребывает в местах лишения свободы.

В отношении фигурантов расследуются уголовные дела о незаконном производстве, сбыте наркотиков, а также организации преступного сообщества.

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