Юрист рассказала, что должно насторожить покупателя при приобретении «вторички»

При покупке вторичного жилья стоит насторожиться, если продавец торопится выйти на сделку, особенно если для этого нет никаких видимых причин. Об этом в беседе с Life предупредила юрист Елена Кузнецова. К примеру, по ее словам, собственник может знать о том, что возле дома скоро начнется стройка или боится, что с дачи вернется шумная семья из соседней квартиры.

«Бывает и хуже. У меня был случай, когда на верхнем этаже жила старушка с деменцией, которая постоянно забывала закрывать кран в ванной. Нижние соседи так измучились от потопов, что решили квартиру продать и очень торопились. Сама квартира была очень хорошая, в престижном районе, прямо рядом с метро», — рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что перед сделкой важно поговорить с соседями, узнать, нет ли планов по крупному строительству рядом с домом, а также тщательно проверить все документы на квартиру.

Основатель компании по ремонту квартир и домов Кирилл Аксенов до этого рассказал, на что обратить внимание при покупке «вторички». В первую очередь, по его словам, следует взглянуть на состояние пола в квартире и оценить, сколько может уйти на его реставрацию или замену.

Также необходимо проверить электропроводку и щиток. Кроме того, перед покупкой нужно удостовериться, что стены в квартире не заплесневели, подчеркнул эксперт.

На просмотры жилья в хрущевках Аксенов рекомендует приходить с тепловизором. Инструмент поможет более качественно обследовать фасады.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку жилья в этом году.