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Юрист рассказала, что должно насторожить покупателя при приобретении «вторички»

Юрист Кузнецова: нельзя торопиться при покупке вторичного жилья

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Shutterstock

При покупке вторичного жилья стоит насторожиться, если продавец торопится выйти на сделку, особенно если для этого нет никаких видимых причин. Об этом в беседе с Life предупредила юрист Елена Кузнецова. К примеру, по ее словам, собственник может знать о том, что возле дома скоро начнется стройка или боится, что с дачи вернется шумная семья из соседней квартиры.

«Бывает и хуже. У меня был случай, когда на верхнем этаже жила старушка с деменцией, которая постоянно забывала закрывать кран в ванной. Нижние соседи так измучились от потопов, что решили квартиру продать и очень торопились. Сама квартира была очень хорошая, в престижном районе, прямо рядом с метро», — рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что перед сделкой важно поговорить с соседями, узнать, нет ли планов по крупному строительству рядом с домом, а также тщательно проверить все документы на квартиру.

Основатель компании по ремонту квартир и домов Кирилл Аксенов до этого рассказал, на что обратить внимание при покупке «вторички». В первую очередь, по его словам, следует взглянуть на состояние пола в квартире и оценить, сколько может уйти на его реставрацию или замену.

Также необходимо проверить электропроводку и щиток. Кроме того, перед покупкой нужно удостовериться, что стены в квартире не заплесневели, подчеркнул эксперт.

На просмотры жилья в хрущевках Аксенов рекомендует приходить с тепловизором. Инструмент поможет более качественно обследовать фасады.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку жилья в этом году.

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