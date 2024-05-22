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В Истре после капремонта открыли поликлинику

В обновленной поликлинике в Истре смогут работать 43 врача

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Министерство здравоохранения Московской области

В городском округе Истра после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, в поликлинике появились комфортные зоны ожидания, а флюрограф, маммограф и рентген-аппарат переместили на первый этаж.

В поликлинике появился отдельный блок для неотложной помощи, а также организовано место для проведения телемедицинских консультаций.

Как отметила главный врач Истринской клинической больницы Наталья Шокова, на каждом этаже появились комфортные зоны ожидания приема врача, светлые холлы и санузлы, в том числе и дла маломобильных граждан.

«Еще одно обновление в поликлинике – здесь будут работать 43 врача разных специальностей, а также средний медицинский персонал.

Капитальный ремонт поликлиники провели в соответствии с современным стандартом Московской области «Наша поликлиника».

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