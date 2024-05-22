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Экс-мэру Ярославля отказали в условно-досрочном освобождении из колонии

Суд в Твери отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля Урлашову

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Московский районный суд Твери отказал в условно-досрочном освобождении бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, который отбывает наказание за коррупционные преступления в тверской исправительной колонии № 1. О этом пишет ТАСС.

«Ходатайство рассмотрено, отказано в УДО», — сообщили в пресс-службе суда.

Урлашов стал мэром Ярославля в 2012 году, однако уже в следующем году сотрудники правоохранительных органов задержали его и поместили под стражу. В ходе следствия было установлено, что Урлашов и ряд его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена. Крупная сумма была необходима для участия в реализации муниципального проекта. В 2016 году суд приговорил экс-чиновника к 12 с половиной годам колонии строгого режима по уголовному делу о коррупции.

21 мая в Екатеринбурге силовики задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и начальника областного управления федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Логинова в рамках уголовного дела.

Ранее Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО.

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