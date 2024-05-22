Член СПЧ Ахмедова поддержала инициативу о запрете ношения никабов

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова поддержала инициативу председатель СПЧ Валерия Фадеева о запрете ношения никабов. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Пока я в Белгородской области, Валерий Фадеев высказал свое мнение о никабах — они должны быть запрещены. И он будет обсуждать этот вопрос с исламским сообществом и с представителями власти», — написала она.

По словам Ахмедовой, она не только знала об этой инициативе, но и поддерживала ее, а также делилась с Фадеевым своим мнением на этот счет.

«Никаб — форма «одежды», которая закрывает лицо и ставит в неравное положение женщин в никабах и обычных граждан. Последние выходят из дома, и каждое их движение фиксируется камерой. Чуть что не так — твое лицо распознано, получи штраф. Совсем в иной ситуации оказываются женщины в никабах. Иди попробуй распознай ее лицо», — добавила член СПЧ.

При этом Ахмедова подчеркнула, что в условиях военного времени никаб может просто стать маскировкой врага.

«Они должны быть запрещены. В странах Азии, откуда к нам приезжают и надевают тут на себя никабы, они не приветствуются или запрещены. Так почему же у нас так можно? Не говоря уже о том, что один вид женщины в никабе пугает, особенно детей», — сказала она.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения запрета на ношение никаба в России.

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что в России нельзя принимать радикальное решение о запрете на ношение никаба, так как это лишь обострит ситуацию. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов также предупредил о возможных последствиях запрета никаба.