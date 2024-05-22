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В приграничном регионе РФ объявили ракетную опасность

В Белгородской области сигнал ракетной опасности продлился шесть минут

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Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Белгородской области прозвучал сигнал о ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

В 15.20 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население региона призвали по возможности не покидать свои дома, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

Спустя шесть минут, в 15:26 РСЧС сообщила, что в Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 22 мая пресекли попытку Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой Harm производства США Белгородскую область.

Всего за сутки системы ПВО сбили 34 беспилотных летательных аппарата, 2 управляемые авиационные бомбы французского производства Hummer и снаряд американского производства Himars Вооруженных сил Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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