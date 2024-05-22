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В Дзержинском модернизируют магистральную теплосеть

Андрей Воробьев: в Подмосковье реализуется большая программа модернизации ЖКХ

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Пресс-служба губернатора Подмосковья

В Дзержинском к началу следующего отопительного сезона полностью модернизируют магистральную теплосеть М-5, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы знаем, в каком состоянии находится теплосеть, от которой питается полгорода и основное предприятие. Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что в регионе реализуется большая 5-летняя программа модернизации ЖКХ, в рамках которой будет отремонтировано и модернизировано 36 котельных и 189 км сетей.

По словам местного жителя, работника центра двойных технологий «Союз» Сергея Крупенина, прошедшая зима для жителей оказалась непростой из-за прорывов теплотрассы.

«Их устраняли, но, очевидно, нужно было принимать кардинальные меры», — сказал он.

По словам Андрея Воробьева, теплотрассу модернизируют за счет средств резервного фонда.

Губернатор добавил, что в Дзержинском также капитально отремонтируют 6 центральных тепловых пунктов, а к 2026 году обновят 6 участков сетей.

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