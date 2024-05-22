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Россиянам объяснили, что нужно делать с разбитым ртутным градусником

ОСН: если разбился ртутный градусник, нужно покинуть помещение и позвонить 112

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Depositphotos

Испарения ртути могут впитываться в разные поверхности. Это ядовитое вещество, поэтому разбившийся ртутный градусник представляет серьезную опасность и может привести к отравлению. Если это случается, следует в первую очередь звонить в экстренную службу по номеру 112, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

До приезда специалистов нельзя открывать окна или двери, так как при сквозняке ртуть будет активнее испаряться. Нужно покинуть помещение, забрав оттуда домашних питомцев. Рекомендуется также проверить, не попала ли ртуть на обувь.

Ни в коем случае нельзя пытаться собрать ртуть веником или пылесосом, так как это облегчает испарение ртути, из-за чего растет концентрация вредных паров и вероятность отравления. Нельзя выбрасывать разбитый градусник в канализацию или в мусоропровод. Специалисты подчеркивают, что первый признак отравлению ртутью – это сильная слабость, если наблюдается подобное состояние, следует обратиться в больницу.

Напомним, при самостоятельном сборе ртути специалисты советуют надеть перчатки, а при ее попадании на ковер или шторы – выбросить их. Рекомендуется положить осколки от градусника на бумажное полотенце и убрать в пакет, а шарики ртути собирать совком, бумагой, пипеткой или куском картона. Также для сбора мелких шариков можно использовать скотч или крем для бритья, нанесенный на маленькую кисть.

Ранее на Ямале ребенок раскусил ртутный градусник и проглотил содержимое.

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