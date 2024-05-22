В Британии хотят снести новый дом, потому что он выше положенного на 75 см

Власти Британии хотят снести новый дом, потому что он оказался на 75 сантиметров выше положенного, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, план по строительству дома в районе Прествич был одобрен городским советом Манчестера. Однако при сдаче готового дома комиссия определила, что он оказался выше положенного на 75 сантиметров и поэтому должен быть снесен.

«Высота здания увеличена примерно на 75 см, а ступени главного входа расположены не согласно утвержденному плану. Высота южного фронтона не соответствует заявленному, так как на первом и втором этажах были добавлены окна», — говорится в заключении.

Владельцы недвижимости подали апелляцию, но она была отклонена. Теперь у хозяина дома Мартина Джерарда Райта есть всего шесть месяцев на его снос.

«Поскольку в доме, очевидно, сейчас живут, необходимо предоставить жильцам соответствующий период времени, чтобы они могли найти альтернативное жилье», — прокомментировали в администрации.

Ранее британец зашел в свой дом и обнаружил, что там кто-то живет и делает ремонт.