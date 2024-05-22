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В Британии хотят снести новый дом, потому что он выше положенного на 75 см

Mirror: в Англии власти хотят снести новый дом из-за того, что он выше на 75 см

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Bury Council

Власти Британии хотят снести новый дом, потому что он оказался на 75 сантиметров выше положенного, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, план по строительству дома в районе Прествич был одобрен городским советом Манчестера. Однако при сдаче готового дома комиссия определила, что он оказался выше положенного на 75 сантиметров и поэтому должен быть снесен.

«Высота здания увеличена примерно на 75 см, а ступени главного входа расположены не согласно утвержденному плану. Высота южного фронтона не соответствует заявленному, так как на первом и втором этажах были добавлены окна», — говорится в заключении.

Владельцы недвижимости подали апелляцию, но она была отклонена. Теперь у хозяина дома Мартина Джерарда Райта есть всего шесть месяцев на его снос.

«Поскольку в доме, очевидно, сейчас живут, необходимо предоставить жильцам соответствующий период времени, чтобы они могли найти альтернативное жилье», — прокомментировали в администрации.

Ранее британец зашел в свой дом и обнаружил, что там кто-то живет и делает ремонт.

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