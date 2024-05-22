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Захарова заявила о пагубном влиянии Запада на политиков

Захарова: подпавшие под влияние Запада политики «сатанеют»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Политики, попавшие под влияние Запада, «буквально сатанеют», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале, комментируя высказывание спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, почему церковь не платит налоги.

«Пoчему те, кого начинают окормлять западники, буквальнo сатанеют?» – написала Захарова.

Дипломат также напомнила о требованиях фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины и экс-президента Петра Порошенко вынести на рассмотрение вопрос о полном запрете канонической Украинской православной церкви.

Накануне председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть подход к налогообложению церкви в контексте протестов, развернувшихся в столице Армении. Депутат задался вопросом, «что делает священника, которому целуют ручки, выше обычного бизнесмена, который платит налоги и покупает патроны для армии».

Ранее в Киеве окончательно снесли православную часовню Десятинного монастыря.

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