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Переговоры Ирана с МАГАТЭ по ядерной программе остановились после смерти Раиси

Глава МАГАТЭ сообщил о приостановке переговоров с Ираном после гибели Раиси

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Anna Voitenko/Reuters

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана привела к паузе в переговорах между страной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в том числе по иранской ядерной программе. Об этом директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Reuters.

«[В Иране] объявлен траур, который необходимо уважать. <...> Но как только он закончится, мы продолжим взаимодействие», — отметил Гросси.

Накануне глава МАГАТЭ заявил, что агентство надеется получить больше информации о ядерной программе Ирана и ответы на свои вопросы до сессии совета управляющих организации в июне.

В начале мая глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сказал, что власти республики что не против работы 130 инспекторов МАГАТЭ в стране. После этого визит в республику нанес Гросси, который принял участие в двух конференциях, посвященных ядерной тематике.

19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее стала известна дата визита главы МАГАТЭ в Калининград.

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