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В Госдуме оценили идею о блокировке песен украинских артистов

Майданов предложил создать в России «закон о гуманитарной безопасности»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал просьбу гроссмейстера Сергея Карякина заблокировать в России песни украинских исполнителей. Он отметил, что россиянам необходимо «защищать информационное поле» и предложил создать в стране закон о «гуманитарной безопасности».

«Россия всегда была открыта для культурно-музыкального обмена и сотрудничества. Но в настоящее время, я также считаю присутствие в нашем гуманитарном пространстве творчества, направленного против России и всего российского, категорически неприемлемо. Мы должны защищать наше информационное поле. И еще — нам необходимо перестать работать «вручную» только с помощью Роскомнадзора, нам необходим системный подход на государственном уровне к этому вопросу. Уже пора нам в Государственной думе создавать новый «Закон о гуманитарной безопасности страны». Готов совместно с Общественной палатой начать эту работу», — сказал он.

17 мая гроссмейстер Карякин сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России песни украинских исполнителей, содержащие «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими». В качестве примера он назвал творчество групп «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских, Верки Сердючки и др. В беседе с «Газетой.Ru» шахматист объяснил, что хочет добиться блокировки песни «недружелюбных» для государства исполнителей.

22 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство выявило у семи артистов признаки противоправного контента в композициях, «в том числе по линии дискредитации ВС РФ, возможного финансирования ВСУ в виде прокатных отчислений». Кроме того, ведомство обнаружило в сети 10 фильмов, в которых фиксируются признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.

Ранее Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.

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