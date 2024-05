Названы главные причины пищевых расстройств

Основными причинами развития расстройств пищевого поведения являются страх и тревога. Об этом в беседе с РИАМО сообщила квантовый психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская. Она пояснила, что если психика не может справиться с эмоциями, она вытесняет их в бессознательное и проявляет их в теле.

«Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу», — рассказала специалист.

Она добавила, что людям часто приходится трудиться на нелюбимой работе и заниматься тем, что не по душе. В таких случаях, по ее словам, еда может быть единственным источником удовольствия. Человек переедает, чтобы забыть о своих проблемах.

В 2024 году ученые из Королевского университета в Онтарио (Канада) обнаружили, что людям с ожирением труднее контролировать контролировать питание и отказаться от вредной пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что при наличии большого количества лишнего веса требуется более значительный сдвиг в мозговой активности, чтобы отказаться от сладких, жирных и углеводных закусок.

Также выяснилось, что у людей, которые были способны лучше регулировать выбор рациона питания, происходили относительно небольшие изменения паттернов активности головного мозга при обдумывании отказа от вредных продуктов. Это было особенно заметно у людей с низким индексом массы тела.

