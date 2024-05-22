Врачи объяснили внесение популярного обезболивающего в список наркопрепаратов

Минздрав России намерен внести обезболивающее «Тапентадол» в список наркотических средств, так как для этого есть все основания. Этот препарат способен вызывать состояние наркотического опьянения, он изготавливается на основе опиоидных анальгетиков, объяснил в беседе с 360.ru врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Напомним, накануне стало известно, что Минздрав подготовил проект постановления о внесении лекарства в список наркотических. В ведомстве подчеркнули, что все больные, которые им лечатся, должны проходить тщательный контроль, препятствующий злоупотреблению и зависимости. Доктор Сараев одобрил это решение, подчеркнув, что оно «абсолютно оправданно».

Врач также напомнил, что сегодня в России не все опиоидные анальгетики рекомендованы для лечения, так как в некоторых случаях клинические исследования демонтировали слишком большую угрозу «побочки» и привыкания.

«Много существует препаратов, которые наше государство не приняло для использования в нашей стране и абсолютно на 100% это было сделано оправданно», — отметил психиатр.

Разумность ограничения на продажу таких лекарств он объяснил на примере США, где они привели к массовой опиоидной наркомании – к примеру, такая ситуация, по его словам, наблюдается в Филадельфии.

Глава Минздрава ранее объяснил, для чего нужен список запрещенных водителям лекарств.