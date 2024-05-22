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Нарколог рассказал, к чему приведет запрет на «фунфырики» в России

Нарколог Исаев: запрет на спиртное в малых объемах приведет к покупкам суррогата

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Depositphotos

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о маркировке малообъемных крепких напитков – так называемых «фунфыриков». Нарколог Руслан Исаев усомнился в эффективности подобных мер. В беседе с Общественной Службой Новостей он предупредил, что полный запрет на продажу такого алкоголя приведет к негативным последствиям.

Предполагается, что маркировка малообъемных спиртных напитков поможет бороться с отравлениями суррогатными жидкостями. Исаев при этом считает, что они итак не причиняют явного вреда, а опасность в большей степени представляют суррогаты, продающиеся под видом аптечных «фунфыриков».

«Там продавали метанол. Если же это качественные медицинские препараты, то токсический вред сведен к нулю», – заявил нарколог.

Он призвал рассмотреть возможность ограничения продажи таких «напитков» в одни руки, подчеркнув, что в маркировке не видит смысла. Полный запрет на реализацию подобного товара, по мнению Исаева, усугубит ситуацию.

«Вместо этого они пойдут и будут покупать суррогат из-под полы и начнутся опять отравления», – убежден эксперт.

Напомним, до этого российские юристы призывали запретить продажу спиртных напитков в таре объемом от 50 до 250 мл, объясняя это тем, что алкоголь в таких маленьких емкостях отличается низкой ценой и провоцирует россиян на его покупку.

Ранее в России разрешили продавать спиртные напитки в летних кафе.

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