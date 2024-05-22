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В Сбере рассказали о результатах работы цифрового помощника в поликлиниках Москвы

Цифровой помощник Сбера помог столичным терапевтам поставить 14 млн диагнозов

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Freepik.com

Цифровой помощник «Топ-3», разработанный Сбером и правительством Москвы, помог столичным врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, технологии Сбера активно внедряются в различных сферах жизни.

«Цифровой помощник врача «Топ-3» помогает терапевтам и врачам общей практики в Москве ставить предварительные диагнозы быстрее и эффективнее», — рассказал он.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, цифровой помощник анализирует жалобы на здоровье пациента и предлагает 3 самых вероятных диагноза.

«Врач может согласиться с одним из них или поставить свой. Сервис определяет 95% самых распространенных заболеваний», — добавила она.

Напомним, цифровой помощник «Топ-3» работает в поликлиниках Москвы с октября 2020 года.

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