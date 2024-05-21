Москвичей и гостей столицы пригласили на самый долгий летний фестиваль в мире

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в самом масштабном и продолжительном фестивальном событии в мире, объединенном общим названием «Лето в Москве». Об этом на посвященном проекту брифинге сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

По словам Евгения Козлова, фестиваль пройдет по всему городу, по 600 адресам — не только на специальных площадках и в парках, но и на новых благоустроенных улицах, в скверах, на набережных. Мероприятие будет включать 40 различных форматов.

Евгений Козлов отметил, что фестиваль будет организован не только городом, но и представителями столичного бизнеса, а также москвичами.

Для этого, уточнил он, на сайте мэра Москвы, открыт специальный раздел go.mos.ru, на котором можно будет подать заявку на проведение своего мероприятия.

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал, что новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города.

«В 2012 году мы провели первый фестиваль «Путешествие в Рождество», когда к нам приехали коллеги из Страсбурга. Это дало начало мощному движению «Московские сезоны», в рамках которых можно попробовать что-то вкусное, поучаствовать в мастер-классах, поплавать в бассейне», — напомнил он.

А в этом году, добавил он, фестиваль предоставит площадки для предпринимателей в рамках проекта «Все на улицу!» Рестораны, салоны красоты и другие предприятия будут предоставлять свои услуги жителям и гостям столицы.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что такие масштабные события в городе не могут обойтись без вовлечения некоммерческих организаций, благотворительных фондов, молодежных организаций и волонтерских объединений.

Она сообщила, что на сегодняшний день от партнеров фестиваля поступило уже почти 5,5 тыс. различных предложений и идей.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что только в сфере культуры к проведению запланировано более 5,5 тысяч мероприятий. Среди них — театральные постановки, джазовые концерты и многое другое.

Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» стартует 1 июня и продлится до конца августа.