На ЦИПР представили совместный проект Минэкономразвития, VK и МФЦ

Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили пилотный проект по интеграции цифровых ресурсов сети госуслуг с VK. Его промежуточные итоги были представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что пилотный проект, в рамках которого россияне смогут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер», реализуется в 16 регионах.​

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов подчеркнул, что новые возможности официальных чат-ботов МФЦ помогут гражданам упростить получение услуг, а госорганизациям -– стать ближе к населению.

«Мы стремимся дать пользователям возможность решать множество задач с помощью разных сервисов. Мы продолжим работу по внедрению нашего решения в МФЦ на уровне регионов России и планируем совершенствовать сервис для тех, кто уже успешно протестировал пилот», — отметил он.

Как уточнил статс-секретарь- заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, государство уже более 10 лет активно занимается цифровизацией госуслуг и повышением их доступности.

«Получение обратной связи от пользователей «VK Мессенджера» позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса», — сказал он.

Директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов рассказал, что сервис по рассылке уведомлений в «VK Мессенджере» оказался очень эффективным.

«Это удобный, быстрый и доступный способ связи с большой аудиторией разного возраста, которая широко пользуется современными гаджетами и мобильными приложениями», — отметил он.

По его словам, совместный проект позволил повысить качество обслуживания заявителей, снизить нагрузку на операторов колл-центра, а также сократить расходы на услуги связи.