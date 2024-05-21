В Егорьевске обновили фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Дмитровка в городском округе Егорьевск после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В новом пункте пациенты смогут пройти 1-й этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию и льготные лекарства.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, в зависимости от потребностей жителей в обновленном пункте производится розничная торговля лекарствами.

Сапанюк напомнил, что в обновленный ФАП можно записаться через портал «Госуслуги», по телефону или с помощью чат-бота в Telegram.