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В Москве пройдет церемония награждения победителей премии ИРИ

ИРИ объявил финалистов второй части III национальной премии интернет-контента

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Институт развития интернета

Институт развития интернета (ИРИ) объявит победителей второй части III национальной премии интернет-контента 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве, рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Победителей наградят в 22 номинациях, среди которых «Видеоконтент до 3-х минут», «Игровой фильм» и другие.

«Человек многое может создать, но его влияние и сила увеличиваются многократно, когда он живет и творит вместе со своей семьей», — отметил Алексей Гореславский.

Также на премии выступит Mia Boyka, которая подготовила для зрителей сюрприз.

«Я не могу рассказать много, но все мои сестры будут со мной на сцене», — сказала она.

Кроме тематических номинаций на церемонии вручат специальные награды, среди которых «Быть человеком», «Люди Дела» и другие.

С полным списком финалистов второй части III национальной премии интернет-контента можно ознакомиться на сайте премии.

Информационные партнеры премии — Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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