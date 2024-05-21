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Врач предупредил об угрозе пандемии из-за коровьего гриппа в США

Врач Соловьев: коровий грипп в США грозит новой пандемией

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Shutterstock

В США зафиксировали первые случаи заражения коровьим гриппом, который способен распространяться через молоко. Об этом ЕАН сообщил председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев. По его словам, эпидемиологи внимательно следят за развитием ситуации, поскольку опасаются новой пандемии.

«У вируса есть пандемический потенциал, в истории уже были эпизоды, когда считалось, что штамм способен поражать только свиней, но в результате перекрестного инфицирования мутировал, став угрозой для человека», — рассказал специалист.

Он добавил, что наблюдение за вирусом велось несколько лет: изначально им болели птицы, затем морские котики, и постепенно заболевание добралось до коров.

В начале мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США рекомендовало отказаться от употребления непастеризованного молока и сыра из него в связи с риском заражения птичьим гриппом.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило случаи заражения птичьим гриппом у коров в девяти штатах. Вирус H5N1 в большом количестве нашли в сыром молоке от зараженных животных. Процесс пастеризации уничтожает патоген, поэтому продаваемые в супермаркетах молочные продукты безопасны.

Ранее была создана новая технология обеззараживания воздуха, которая может защитить мир от новой пандемии.

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