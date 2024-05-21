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В Госдуме отреагировали на призыв запретить в России носить никабы

Депутат ГД Гильмутдинов: запрет на никабы обострит ситуацию в стране

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Omar Sobhani/Reuters

В России нельзя принимать радикальное решение о запрете на ношение никаба, так как это лишь обострит ситуацию, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Подобные вопросы нужно решать постепенно, совместно обсуждая их с представителями религиозных организаций, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, никаб – это традиционный женский головной убор мусульман, закрывающий все лицо, кроме глаз. О необходимости введения запрета на его ношение заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что намерен обсудить это с главами регионов и представителями ислама. По мнению Гильмутдинова, все шаги в этом направлении должны быть взвешенными, особенно с учетом того, что в России ношение никабов не очень распространено.

«Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов, — отметил парламентарий. — Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов».

По мнению депутата, сейчас не нужно принимать какие-либо решения и обострять ситуацию, так как это спровоцирует негатив со стороны исламского мира.

Ранее запретить никабы и паранджу призвали в Киргизии.

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