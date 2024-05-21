Россиянам рассказали, сколько чая можно пить в день

Взрослый человек может пить в день до четырех чашек чая. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. По его словам, избыточное употребление этого напитка чревато повреждением печени, почек и желудка.

«Обычно безопасным считается употребление до 3-4 чашек чая в день для взрослого человека. Однако индивидуальные реакции на кофеин и другие компоненты чая могут различаться. Людям с определенными заболеваниями или состояниями здоровья рекомендуется консультироваться с врачом», — сказал Белоусов.

При этом он отметил, что чай содержит полезные антиоксиданты, витамины и минералы, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье.

До этого Белоусов рассказал, с какого возраста детям можно пить чай. По его словам, постепенно вводить напиток в рацион можно начиная с двух лет. Врач предупредил, что чай содержит танины, кофеин и другие вещества, которые могут негативно повлиять на детское здоровье.

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