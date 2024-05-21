Стали известны самые популярные у россиян страны для летних путешествий

Самой популярной страной у россиян для отдыха предстоящим летом стала Турция – туда бронируется 30% поездок. На втором месте оказалась Россия (15%), а замыкает тройку лидеров ОАЭ с 11% турпотока. Количество поездок в Египет лишь немного уступает ОАЭ (10%), рассказала НСН директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина.

Турция возглавила рейтинг из-за доступности перелетов, а также возможности заказать популярный у россиян сервис «все включено», отметила эксперт. На руку стране сыграла и востребованность пляжей – так, пляжи Кемера стали самыми популярными не только по стране, но и в разрезе всего направления, подчеркнула Переина.

Что касается цен, то стоимость тура «все включено» из Москвы в самом бюджетном сегменте начинается от 84,3 тыс. рублей, в сегменте уровня «комфорт» — 213,5 тыс. рублей. Цены на премиальный отдых в Турции начинаются с 335,8 тыс. рублей.

Напомним, в Российском союзе туриндустрии отмечали, что в России резко вырос спрос на зарубежные путешествия (на 30%) и обогнал показатели востребованности внутреннего туризма. Отмечалось, что до половины всех продаж приходится на Турцию, также в числе популярных стран называют ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Египет и Кубу.

Ранее стало известно, куда россияне полетят в июне.