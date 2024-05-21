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Врач рассказал, с какого возраста детям можно пить чай

Врач Белоусов: детям можно пить чай с двух лет

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Pexels

Детям старше двух лет можно постепенно вводить в рацион небольшие порции чая, начав со специальных детских видов. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Детям разного возраста рекомендуется разное количество чая: например, 50 мл — для двухлетних, 100 мл через день — для трехлетних и т. д. Детям старше шести лет можно употреблять чай ежедневно, не превышая определенных порций. Также важно учитывать, что детям нельзя давать крепкий чай», — отметил Белоусов.

Он предупредил, что чай содержит танины, кофеин и другие вещества, которые могут негативно повлиять на детское здоровье.

До этого Белоусов отмечал, что для употребления перед сном подходят некрепкий зеленый чай, чаи без кофеина, травяные чаи, а также теплое молоко.

По его словам, чай способствует ускорению метаболизма благодаря содержанию катехинов, но не является универсальным средством для похудения. Врач также посоветовал выбирать натуральный чай без добавления искусственных ароматизаторов и консервантов.

Ранее врач раскритиковал предложение запретить продажу кофе детям в России.

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