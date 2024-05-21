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Производитель собачьего корма отозвал целую партию из-за кусочков металла в пачках

Shot: в собачьем корме Pedigree нашли кусочки металла

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Shutterstock

В собачьем корме Pedigree нашли кусочки металла. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Накануне в соцсетях стали появляться посты жителей американских штатов Арканзаса, Луизианы, Оклахомы и Техаса о том, что их собаки стали хуже себя чувствовать и отказываться от корма.

По данным канала, речь шла в основном о 20-килограммовых упаковках собачьего корма со вкусом стейка на гриле и овощей. Компания Mars Petcare US отозвала несколько сотен упаковок из партии, куда попали мелкие металлические фрагменты. Российские зоомагазины в свою очередь начали экстренно проверять прилавки на наличие опасного корма.

До этого заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская предупредила, что домашним животным опасно иметь лишний вес, потому что это может негативно сказаться на здоровье, в том числе, привести к проблемам с сердцем и сахарному диабету.

Ранее кинолог перечислил главные ошибки в дрессировке собак.

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