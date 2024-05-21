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Врач объяснила, почему дачникам важно носить головные уборы

Врач Белова: дачникам важно носить головные уборы во время работ в огороде

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Freepik.com

В жаркую погоду во время работ на даче важно носить головные уборы, потому что они позволят защитить голову от солнечных лучей, предотвратить появление солнечных ожогов и солнечных ударов. Об этом Pravda.ru рассказала врач-терапевт Наталья Белова.

По ее словам, отсутствие головного убора может привести и к другим проблемам, в том числе обезвоживанию, головной боли, головокружению, тошноте и потере сознания. Поэтому важно носить их, особенно во время активного пребывания на улице, подчеркнула врач.

«Головной убор также может служить барьером для насекомых, таких как комары или мухи, которые могут быть неприятными и передавать инфекции. Во время работы на даче или активного отдыха могут возникнуть ситуации, когда голова может получить травму. Головной убор помогает защититься от ударов, падений или других несчастных случаев», — добавила Белова.

Специалисты Химкинской областной больницы до этого рассказали, что обязательно должно быть в аптечке у любого дачника. Так, они советуют всегда иметь под рукой антисептические растворы, такие как перекись водорода или хлоргексидин, йод или зеленку, стерильный бинт, вату, жгут, пинцет, обезболивающие и антигистаминные препараты, а также глазные капли и репелленты от насекомых.

Ранее россиянам рассказали, какие опасные болезни можно подхватить на даче.

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