Парфюмер назвала ароматы, которые подойдут для важных переговоров

Перед важными переговорами лучше всего отдать предпочтение древесно-цветочным или мягким кожаным ароматам, потому что они будут ассоциироваться с роскошью и могут представить человека окружающим как уверенного в себе. Об этом «Москве 24» рассказала президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова.

Помимо этого, для деловой встречи она посоветовала использовать цитрусовые ароматы, которые «заостряют интеллект, дают возможность искать решение сложных задач и принимать их взвешенно и продуманно». Еще один возможный вариант — мускусные ароматы, которые придадут ощущение роскоши и объемное звучание на коже.

«Правда, здесь важно помнить об умеренности (впрочем, это касается любого парфюма). Духи — это плюс к одежде, навыкам, компетенции человека. Они должны быть лишь дополнением в образе, а не лидировать в нем. Пахнуть чуть-чуть, слегка, гораздо более полезно, чем источать запах на всю переговорную или другое место, в котором проходит встреча», — подчеркнула Чернышова.

Химик, парфюмер Валерия Нестерова до этого говорила, что парфюм лучше наносить на чистую кожу сразу после душа, чтобы продлить его звучание. Помимо этого, она рекомендует предварительно нанести на кожу увлажняющий крем, который будет работать как «подложка» и также позволит удержать аромат.

Ранее сообщалось, что производителей духов могут обязать отчитываться о доле спирта в продукции.