Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более полумиллиона человек приняли участие в ЭПГ «Единой России» в первый день

Сергей Перминов: всего на участие в ЭПГ зарегистрированы более 2,7 млн человек

close
100%
Партия «Единая Россия»

Более полумиллиона человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЭПГ) в первый день, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

По его словам, всего для участия в ЭПГ зарегистрировались свыше 2,7 млн человек.

«По уровню заксобраний лидерами явки стали Тыва – 15% и республика Алтай – 6,2%. По абсолютному количеству проголосовавших лидируют Москва и Татарстан – 145 и 67 тыс. человек», — отметил Перминов.

Как рассказал руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, цифровая инфраструктура партии подвергается различным атакам с первого дня процедуры ЭПГ.

«Основные типы атак с начала процедуры – сканирование, попытки эксплуатации известных уязвимостей, инжекшнов, манипуляций с электронными бюллетенями», — рассказал он.

Процедура ЭПГ продлится до 24 мая.

Напомним, в сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 42 регионах России пройдет 70 избирательных кампаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами