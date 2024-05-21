Более полумиллиона человек приняли участие в ЭПГ «Единой России» в первый день

Более полумиллиона человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЭПГ) в первый день, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

По его словам, всего для участия в ЭПГ зарегистрировались свыше 2,7 млн человек.

«По уровню заксобраний лидерами явки стали Тыва – 15% и республика Алтай – 6,2%. По абсолютному количеству проголосовавших лидируют Москва и Татарстан – 145 и 67 тыс. человек», — отметил Перминов.

Как рассказал руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, цифровая инфраструктура партии подвергается различным атакам с первого дня процедуры ЭПГ.

«Основные типы атак с начала процедуры – сканирование, попытки эксплуатации известных уязвимостей, инжекшнов, манипуляций с электронными бюллетенями», — рассказал он.

Процедура ЭПГ продлится до 24 мая.

Напомним, в сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 42 регионах России пройдет 70 избирательных кампаний.