Первые участники программы «Время Героев» получили отчеты о результатах отборов, сообщается на сайте программы.

Всего первый отбор прошли 83 участника. Они начнут свое обучение 27 мая.

Как отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, все участники отбора, которые не попадут на очное обучение, смогут пройти другую управленческую образовательную программу в онлайн-формате.

«Таким образом каждый участник получит возможность поучиться на той программе, которая в наибольшей мере соответствует его навыкам и компетенциям», — сказал он.

По словам Героя России, члена ОП РФ и члена общественного совета программы «Время Героев» Вячеслава Бочарова, участникам программы можно будет доверить самые ответственные задачи.

«Те ребята, у кого нет высшего образования, получат его в одном из лучших вузов страны. Нет сомнений, что, как и говорил президент России, участники программы – это настоящая элита страны», — отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член общественного совета программы «Время Героев» Светлана Журова считает, что участники программы смогут усилить систему государственного управления.

«Каждый участник СВО, кто подал заявку и зарегистрировался, пройдет обучение и получит путевку в будущую гражданскую жизнь. Ведь нам нужны не только губернаторы и министры, но и руководители всех уровней из числа тех, кто доказал свою преданность Родине», — сказала она.

Участники, которые не смогли пройти тестирование из-за боевых действий, смогут пройти его во время отпусков в филиалах Президентской академии в 45 городах России.