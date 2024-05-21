В России призвали криминализировать рекламу онлайн-казино

В России необходимо криминализировать любую рекламу, направленную на продвижение онлайн-казино. Речь идет как о блогерских, так и других площадках в российском сегменте интернета. Такую инициативу депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко, передает RT со ссылкой на копию документа.

Реклама онлайн-казино представляет для россиян реальную опасность, подчеркнул Крупник.

«Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой», — констатировал депутат, добавив, что чаще всего такая реклама размещается на площадках известных блогеров.

Криминализация такого вида рекламы, по мнению депутата, позволит снизить доходы подпольных онлайн-казино и остановит привлечение новых игроков, рискующих своими финансами.

Напомним, до этого в Госдуме также призвали ввести уголовное наказание за рекламу вебкама и работы в вебкам-студиях. С такой инициативой выступал депутат Виталий Милонов – по его словам, россияне часто обращаются к нему с жалобами на навязчивую рекламу подобных услуг.

Ранее российский школьник взял у родителей два миллиона рублей и потратил их в онлайн-казино.