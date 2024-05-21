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Врачи спасли 43-летнюю пациентку, у которой после операции остановилось сердце

В Башкирии врачи спасли пациентку с остановкой сердца

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Минздрав Башкортостана

В Башкирии хирурги спасли жизнь 43-летней пациентки, у которой остановилось сердце после удаления миомы матки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

43-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение, чтобы удалить миому матки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но спустя сутки после операции женщина почувствовала себя плохо, у нее произошла внезапная остановка сердца. Врачи смогли реанимировать женщину, ее экстренно перевели на лечение в кардиологический центр.

«В диспансере женщине провели экстренную мультиспиральную компьютерную томографию легких с контрастированием. Диагноз подтвердился — у нее возникла массивная тромбоэмболия ветвей легочной артерии», — сообщили в Минздраве.

Медики приняли решение провести операцию на открытом сердце, жизнь пациентки удалось спасти.

Ранее врачи спасли россиянина, у которого на полтора часа остановилось сердце.

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