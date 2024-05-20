Сбер проведет в России марафон по очистке рек

Сбер расширит свой проект по очистке водных ресурсов «День Волги» масштабным марафоном по очистке рек, сообщает пресс-служба банка.

В рамках серии мероприятий будут очищены берега Дона, Москвы-реки, сибирских рек и их притоков, а также других водных объектов страны.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин подчеркнул, что в России набирает обороты реализация важного федерального проекта «Чистая вода», целью которого стало оздоровление рек.

«Сбер не может оставаться в стороне. Уже несколько лет подряд наши сотрудники, клиенты и партнеры охотно участвуют в ежегодных активностях по сохранению Волги. В этом сезоне мы решили расширить наш проект и помочь другим водоемам стать чище. Сделать российские реки чище может любой желающий ― присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтеров», — отметил он.

Как уточнили в банке, основным направлением марафона остаются экологические мероприятия, приуроченные к Дню Волги. Так, волонтеры банка вместе с неравнодушными клиентами и партнерами Сбера уже в четвертый раз очистят берега реки от мусора и подготовят их к пляжному сезону в 15 городах по всему течению Волги. Кроме того, на берегах реки высадят деревья, в воду выпустят мальков ценных видов рыб.

Отмечается, что в этом году Сбер впервые поможет в сохранении и уборке Дона. Марафон экоактивностей на берегах этой реки банк объединил в один проект ― «Чисто на Дону. От истока до устья». Его программа стартовала в станице Старочкеркасской в формате семейного фестиваля-пикника.

В Сбере рассказали, что марафон рек банка продлится все лето и закончится в сентябре. Чтобы присоединиться к экоакции, достаточно зарегистрироваться на мероприятие в своем городе в календаре платформы по полезным привычкам и волонтерству Сберегаем вместе.