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Мероприятия ЕР вошли в план правительства по празднованию 80-й годовщины Победы

К 80-й годовщине Победы в ВОВ подготовят порядка 300 тысяч волонтеров

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Мероприятия «Единой России» вошли в план правительства по празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте партии.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко, планируется подготовить не менее 300 тысяч волонтеров как в России, так и за рубежом. Они помогут в организации мероприятий.

Занко считает, что акции станут неотъемлемой частью памятных событий, посвященных юбилею Великой Победы.

«Они напомнят всем нам о важности бережного сохранения и передачи исторической памяти следующим поколениям», — подчеркнула она.

Как уточняется на сайте, партия организует поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронении, а также ежегодную международную историко-просветительскую патриотическую акцию «Диктант Победы».

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