Литовским пограничникам выдадут тяжелые вооружения

Литовским пограничникам хотят выдать тяжелые вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.

«Министерство обороны будет способствовать обеспечению пограничников тяжелым вооружением... Я не хотела бы уточнять [какое именно вооружение], потому что все еще уточняется», — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Она добавила, что подобное решение принято с учетом «уроков войны на Украине».

Глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас добавил, что вооружение будет включать как мобильную, так и стационарную технику.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она, якобы, организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря. Страны Балтии в целом обвинили Россию в подавлении GPS в регионе. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» РФ и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

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