Школьникам Подмосковья напомнили о возможности пройти бесплатные профосмотры

Почти 500 тыс. детей прошли бесплатный профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, жители региона и их дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и в школе.

По его словам, медицинские бригады самостоятельно выезжают в образовательные учреждения, чтобы осмотреть детей.

Сапанюк добавил, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.