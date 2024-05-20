Россиянка открыла экоцентр в одном из городов на выигрыш в «Зеленой премии»

Российская экоактивистка Дарья Игумнова победила в конкурсе «Зеленая премия – 2023» и направила выигранные средства на открытие экоцентра в городе Мышкин. Она приобрела здание, разместила в нем зону апсайклинга, установила точку сбора вторсырья и назвала центр «Экопровинция», сообщает 360.ru.

«Зеленая премия» — это конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами. Проводит его Российский экологический оператор (РЭО). Игумнова выиграла в номинации «Общественные проекты» за организацию акций по раздельному сбору отходов, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Деньги Дарья направила на покупку здания для экоцентра — нового места силы для всех тех, кто неравнодушен к экологии», — отметил Буцаев.

Всего победительница получила от РЭО 150 тыс. рублей – этих средств на открытие центра не хватило, поэтому она объявила сбор средств и набрала еще 700 тыс. рублей.

Экоцентр «Экопровинция» открылся накануне в Мышкине в здании №16а по ул. Лесная.

Ранее стало известно, что на карту приема вторсырья «Уберу» в России внесли 65 тыс. пунктов.