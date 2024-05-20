В Старом Осколе высадили деревья в память о легендарном летчике

В Старооскольском индустриально-технологическом техникуме при поддержке РЖД состоялась акция «Сад памяти». Об этом сообщает медиакоманда акции.

Студенты, преподаватели и другие участники высадили туи, гортензии, спиреи и можжевельник в память о легендарном советском летчике Алексее Маресьеве, родившемся 20 мая 108 лет назад. По данным пресс-службы, живые памятники также посвятили всем героям Великой Отечественной.

«Мы рады стать частью такого большого проекта, как «Сад памяти», и вспомнить имена участников Великой Отечественной, кто... шел к Победе невзирая ни на что. Таким был Алексей Маресьев, чье имя мы вспоминаем сегодня, в день рождения героя. Кроме того, у наших студентов есть возможность высадить зеленые памятники в честь своих родственников, участников ВОВ», — сообщила директор техникума Евгения Колесникова.

О легендарном летчике Маресьеве говорили, что он человек с непоколебимой силой воли. Его самолет сбили, после чего 18 дней без еды он выбирался тяжело раненый из леса. Маресьев пережил ампутацию обеих ног, но вернулся на фронт летчиком-истребителем. История легла в основу «Повести о настоящем человеке» писателя Бориса Полевого, отметили в пресс-службе.

Чтобы принимать участие в акциях «Сада памяти», нужно лишь зарегистрироваться на сайте и приехать в назначенный день. Инвентарь и посадочный материал выдают. Можно высадить свое дерево и самому зарегистрировать точку на карте на сайте акции — в рамках инициативы #СадПамятиДома.

Акция проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды и Федерального агентства лесного хозяйства РФ. Она реализуется в поддержку нацпроекта «Экология».

Ранее в Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра».