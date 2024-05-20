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Казаки передали оборудование в детское отделение травматологического центра в Донецке

В травматологический центр в Донецке доставили компьютерную технику

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Казаки передали оборудование и технику в детское отделение Республиканского травматологического центра в Донецке. Об этом в Telegram-канале «Всероссийское казачьего общества» сообщил атаман организации, казачий генерал Виталий Кузнецов.

«От имени казаков России и казачьей бригады «Терек» передаем оборудование и технику детскому отделению донецкого Республиканского травматологического центра», — приводятся его слова.

Также Кузнецов выразил особую благодарность бизнесмену Артему Чайке за помощь в сборе гуманитарного груза.

В свою очередь, заведующий отделением детской травматологии Евгений Жилицын от имени коллектива и пациентов поблагодарил всех, принимавших участие в сборе гуманитарного груза.

«Компьютерная техника, которую вы нам передали, крайне необходима в работе в условиях переходного периода, в условиях полноценного вхождения в систему медицинской отрасли Российской Федерации. Сладости доставят моральное удовольствие нашим детям, нашим пациентам», — сказал он.

По его словам, средства для реабилитации точно помогут в лечебном процессе и в процессе выздоровления.

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