В Бийске ребенок попал в аварию на картинге и загорелся

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в картинг-центре. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

В Бийске 10-летний мальчик пострадал во время катания на картинге. Ребенок врезался в ограждение трассы, после столкновения на нем загорелась одежда. Школьник получил сильные ожоги и был госпитализирован.

Подробности о состоянии мальчика неизвестны, по какой причине у ребенка могли загореться вещи — также не поясняется. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в одном из торговых центров Волгограда несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы в картинг-центре: микроавтомобиль, которым управлял ребенок, оказался неисправен. Как установили следователи, карт, на котором передвигалась пострадавшая, не был оборудован педалью тормоза, сотрудники картинг-центра также не объяснили ребенку правила безопасности.

Ранее в Новосибирске девятилетняя девочка разбила голову на детском картинге.