Россиянам объяснили, как выбрать качественный водонагреватель

Перед покупкой водонагревателя прежде всего стоит оценить качество трубчатого электронагревателя (ТЭНа), потому что от него будет зависеть срок службы прибора. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по климатическому оборудованию и руководитель центра профессионального обучения и повышения квалификации Игорь Батищев.

Эксперт уточнил, что в зависимости от способа подогрева жидкости и материала ТЭН может быть «мокрым» или «сухим».

«Мокрый» или «погружной» ТЭН — это классический вариант. Он находится в контакте с водой и, как правило, изготовлен из нержавеющей стали или меди. «Сухие» ТЭНы находятся в металлической колбе, чтобы не было соприкосновения с жидкостями напрямую, а следовательно, и накипи. Они изготавливаются из стали или керамического материала. С сухим ТЭНом срок службы нагревательного элемента будет дольше», — отметил Батищев.

Помимо этого, по его словам, важно обращать внимание и на мощность водонагревателя. Он рекомендует ориентироваться на показатель 1,5 киловатта для приборов объемом 30 и 50 литров и 2 или 2,5 киловатта — для моделей в 80–100 литров. Еще один важный параметр — качество бака, где будет находиться вода, продолжил специалист. Лучшим вариантом является нержавеющая сталь и стеклофарфор, заключил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков до этого говорил, что плановые отключения горячей воды в Москве перенесены на 20 мая в связи с резким похолоданием погоды. Чиновник уточнил, что максимальный срок отключения горячей воды в столице не превысит 10 дней.

Ранее россиян предупредили об опасных бактериях в водонагревателях.