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Эксперт объяснил, что нужно учитывать при оформлении ипотеки на загородный дом

Риелтор Соловых: оформляя ипотеку на дом, нужно учитывать дополнительные расходы

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Shutterstock

Оформляя ипотеку на строительство загородного дома, важно учитывать то, что кредитных денег может не хватить. Об этом в беседе с РИАМО предупредил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

«Сложно просчитать заранее стоимость всех материалов в условиях нестабильности цен. Поэтому обязательно нужно трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на возведение дома», — подчеркнул Соловых.

Он добавил, что условия ипотеки могут отличаться в зависимости от способа строительства — своими силами или руками привлеченных подрядчиков. Кредитная организация, по его словам, может предъявлять отдельные требования к подрядной организации.

До этого Соловых отмечал, что особенностью ипотеки на строительство загородного дома является то, что при этом виде займа важен не только объект недвижимости, но и земельный участок, на котором он будет возведен. По его словам, при выдаче кредита банк учтет, есть ли у потенциального заемщика права на землю, на которой планируется строительство.

В Международной академии ипотеки и недвижимости констатируют, что загородные дома сегодня являются одной из самых выгодных форм инвестирования — на эти объекты наблюдается стабильный рост цен, особенно на фоне подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы.

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