Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России будут бороться с опасной ездой курьеров на электровелосипедах

Сенатор Шейкин: в России нужно бороться с опасной ездой курьеров на велосипедах

close
100%
Depositphotos

В России разрабатывают законопроект, который будет регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов, на которых, в том числе, передвигаются курьеры службы доставки. Об этом «Парламентской газете» рассказал один из авторов документа, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его словам, чтобы решить проблему с опасной ездой курьеров, важно устраивать проверки велосипедов, оборудованных электродвигателем, а также мопедов, которые передвигаются по тротуарам. Кроме того, стоит обязать компании доставки обеспечивать соблюдение курьерами правил дорожного движения и безопасности, а также ограничить вес груза для перевозки, считает сенатор. Еще одна мера — ввести ограничение скорости или полный запрет движения СИМ по тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик.

«Решить проблему безопасности на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах можно только совместными усилиями государственных органов, компаний доставки и самих курьеров. Необходимо принять комплексные меры, включающие в себя изменения в законодательстве, повышение ответственности компаний доставки, а также обучение курьеров правилам дорожного движения», — заключил Шейкин.

В начале мая Артем Шейкин говорил, что в России необходимо разработать черный список, в который будут заносить электросамокатчиков и других пользователей кикшеринга, нарушающих правила дорожного движения. По его мнению, таких россиян нужно «банить» на срок до года в зависимости от тяжести нарушения, которое они совершили.

Ранее сообщалось, что подросток на самокате врезался в женщину с коляской и сбежал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами