В России будут бороться с опасной ездой курьеров на электровелосипедах

В России разрабатывают законопроект, который будет регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов, на которых, в том числе, передвигаются курьеры службы доставки. Об этом «Парламентской газете» рассказал один из авторов документа, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его словам, чтобы решить проблему с опасной ездой курьеров, важно устраивать проверки велосипедов, оборудованных электродвигателем, а также мопедов, которые передвигаются по тротуарам. Кроме того, стоит обязать компании доставки обеспечивать соблюдение курьерами правил дорожного движения и безопасности, а также ограничить вес груза для перевозки, считает сенатор. Еще одна мера — ввести ограничение скорости или полный запрет движения СИМ по тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик.

«Решить проблему безопасности на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах можно только совместными усилиями государственных органов, компаний доставки и самих курьеров. Необходимо принять комплексные меры, включающие в себя изменения в законодательстве, повышение ответственности компаний доставки, а также обучение курьеров правилам дорожного движения», — заключил Шейкин.

В начале мая Артем Шейкин говорил, что в России необходимо разработать черный список, в который будут заносить электросамокатчиков и других пользователей кикшеринга, нарушающих правила дорожного движения. По его мнению, таких россиян нужно «банить» на срок до года в зависимости от тяжести нарушения, которое они совершили.

Ранее сообщалось, что подросток на самокате врезался в женщину с коляской и сбежал.