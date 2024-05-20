Москвичам пообещали до конца мая летнюю погоду с дождями и грозами

В Москве до конца этой недели продолжится потепление, температура воздуха повысится до +25 градусов, приблизившись к климатической норме. Тепло будет до конца мая, при этом ожидаются также небольшие дожди, рассказала 360.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Наблюдаемая сегодня в Москве погода близка к климатической норме, а к концу месяца может даже ее превысить, отметил Позднякова. Сейчас за погоду в столице, по ее словам, отвечают антициклоны, в результате чего в ближайшее время будет облачно. Завтра, 21 мая, ожидается кратковременный дождь или гроза, при этом температура воздуха будет колебаться от 22 до 23 градусов тепла.

После завтрашней грозы существенных осадков до конца недели не прогнозируется, но придет новый антициклон, который станет более холодным, предупредила синоптик. По этой причине в ночь со среды на четверг температура воздуха не поднимется выше +5...+10 градусов, а днем останется на уровне 20-25 градусов тепла, отметила Позднякова.

«Можно считать, что в конце мая произойдут первые шаги лета», — заключила метеоролог.

Напомним, по прогнозам, в первой половине этой недели в Поволжье и на Урале сохранится холодная погода днем и заморозки ночью из-за постоянного влияния холодных воздушных масс.

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