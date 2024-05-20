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Россиянам объяснили, что нужно делать после укуса клеща

Эпидемиолог Карань: после укуса клеща стоит отправить его на исследование

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Global Look Press

После укуса клеща важно отправить его на лабораторное исследование, чтобы выяснить, передает ли он опасные заболевания. Об этом рассказала эпидемиолог Людмила Карань, передает Pravda.Ru.

Она уточнила, что людям, проживающим в районе, где высока вероятность заражения клещевым энцефалитом, важно как можно скорее предпринять меры профилактики и обратиться в городскую клинику для получения противоклещевого иммуноглобулина.

«Сделать это нужно в течение 96 часов, как прописывают наши правила, но, в принципе, это нужно сделать как можно более ранее. Дальше уже эффективность иммуноглобулина снизится из-за того, что сам вирус тоже может размножаться и попадать в нервную систему. Если вирус попал в нервную систему, иммуноглобулин мало чем сможет в этой ситуации помочь», — уточнила Карань.

Врач-педиатр, инфекционист группы компаний BestDoctor Александра Шишкина до этого рассказала «Газете.Ru», что в России есть регионы, в которых вакцинация от клещевого энцефалита обязательна. По ее словам, к полностью эндемичным регионам, например, относятся Костромская, Калининградская, Вологодская, Кировская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Кемеровская, Томская области, Пермский край, Республика Алтай и Алтайский край, Республика Бурятия, Приморский край.

Ранее врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса.

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