Врач рассказала, как правильно замораживать ягоды и фрукты на зиму

Летние ягоды и фрукты можно заморозить на зиму, такой способ позволит сохранить почти 95% пользы, которую можно получить из свежих продуктов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

По ее словам, для этого можно использовать специальные вакууматоры. Перед заморозкой важно промыть и просушить ягоды и фрукты. Лучше всего выбирать немягкие и целые плоды, уточнила эксперт. При этом некоторые из них, например, черника, абрикосы или дыня, могут потерять крепость после разморозки, предупредила Макиша.

«В момент заморозки жидкость расширяется, кристаллики льда, которые образуются внутри клеток самой ягоды, как бы разрывают оболочку клетки, и, естественно, из-за этого вытекает сок. Получить замороженную ягоду такую же плотную и такой же формы, как она была на грядке, просто невозможно. Сама по себе ягода сохраняет все полезные питательные свойства», — отметила она.

Врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова до этого рассказала «Газете.Ru», что в сутки без вреда для здоровья можно употреблять в пищу не более 200 грамм различных ягод, так как их переедание может привести к негативным последствиям, например вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом.

Ранее была названа самая вредная ягода из употребляемых в пищу.