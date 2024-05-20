Все находившиеся на борту вертолета Раиси погибли сразу

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все находившиеся на борту вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси погибли сразу после катастрофы. Его слова приводит иранский телеканал IRIB.

По его словам, обломки вертолета Раиси обнаружили на высоте 2,5 тысячи м. В спасательной операции приняли участие более 2 тысяч человек.

«Все находившиеся на борту вертолета погибли в первые же минуты после катастрофы», — добавил Коливанд.

До этого стало известно, что церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Агентство Tasnim сообщало, что первое заседание парламента (меджлиса) Исламской республики после гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета пройдет 21 мая.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.