Власти Польши не будут принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза

Власти Польши отказались принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза о миграции и убежище. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, власти Польши и Венгрии были категорически против принятия нового пакта о миграции. В частности, министр финансов Польши Анджей Доманьски указал, что утвержденные документы не учитывает ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что документ должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза.

Отмечается, что Варшава выступила против принятия новых мигрантов, объяснив, что в стране и так много украинских беженцев. Кроме того, Польша намерена потребовать у Брюсселя деньги на укрепление границы.

«Мы ни за что не будем платить, нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот», — подчеркнул премьер-министр страны Дональд Туск.

До этого РИА Новости сообщало, что сотрудники силовых структур Польши избили и выбросили через границу на белорусскую сторону пятерых мигрантов из Сомали.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.