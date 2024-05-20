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Врачи объяснили, в каких случаях работа по ночам становится опасной

Сомнолог Кудинов: ночные смены провоцируют проблемы с сердцем и онкозаболевания

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Работа по ночам может нанести серьезный вред здоровью человека, причем в группу риска входят в первую очередь работающие в ночные смены в режиме 2/2, рассказал сомнолог Павел Кудинов. При таком графике здоровье заметно ухудшается, в том числе возрастает угроза развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кудинов поделил всех работников с ночными сменами на два типа: первые каждые сутки работают ночью, а затем спят днем. Вторые – работают две ночи подряд, потом два дня спят, после чего переходят в «нормальный режим», и это хуже, считает специалист.

В первом случае, по словам Кудинова, у человека могут возникнуть проблемы из-за дефицита солнечного света и витамина D, но в целом все со здоровьем будет нормально. Во втором случае в мозгу человека постоянно сбиваются биологические часы, регулирующие время отхода ко сну. В конечном итоге это спровоцирует бессонницу, предупредил врач.

«Отоспать столь необходимые 8 часов станет попросту невозможно, так что со временем у человека возникнет хронический недосып, — объяснил он. — А это повлечет за собой проблемы с трудоспобностью, поскольку работнику будет тяжело концентрировать внимание на задаче».

Такой сбой режима грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, падением иммунитета, а также в перспективе – развитием онкозаболеваний, подчеркнул сомнолог.

«Так что шутить со своими биоритмами нельзя — даже ради работы», — заключил Кудинов.

Напомним, врачи также предупреждают, что если человек начинает спать днем и бодрствовать ночью, у него смещается время выработки кортизола, нарушается нормальный метаболизм. В результате появляется риск развития эндокринных заболеваний (например, сахарного диабета) и даже бесплодия.

Сомнологи ранее объяснили преимущества «сов» (организация включена Минюстом в список иноагентов) над «жаворонками».

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