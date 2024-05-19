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«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию

Более 22 тысяч заявок зарегистрировано для участия в ЭПГ

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Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию (ЭПГ), которое начнется в полночь по московскому времени 20 мая. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что для защиты процедуры от внешних вмешательств и гарантии неизменности данных избирателей ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделили в Центральном исполкоме партии. Его части будут храниться в специальных сейф-пакетах до завершения голосования – 26 мая.

На данный момент части находятся у Героя РФ, сенатора Александра Карелина, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, президента Фонда информационной демократии Ильи Массуха и замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова.

По словам Перминова, кандидаты проявили высокий интерес к процедуре. Он уточнил, что всего зарегистрировано более 22 тысяч заявок. При этом максимальный конкурс составил от 8 до 10 человек. Такой результат показали Москва, Тыва и Волгоградская область.

«Очень высок интерес к выборам в административных центрах. Чемпионами являются Элиста, Челябинск, Иркутск», — отметил Перминов.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал, что партия каждый год наращивает надежность и безопасность процедуры. По его словам, последние два года система сталкивается с беспрецедентным уровнем организованных системных атак.

«Каждое общественно значимое событие в стране сопровождается ими. В контакте с коллегами по линии провайдеров, специалистов по информационной безопасности из Ростелекома, федеральных ведомств, мы доказали, что все попытки нас дестабилизировать делают нас только сильнее», — сказал он.

Напомним, в сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 42 регионах состоятся 70 избирательных кампаний.

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